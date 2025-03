Měníme Česko k lepšímu kvalitním vzděláváním. Tak zní dlouhodobá vize nadace The Kellner Family Foundation, kterou založil miliardář a majitel skupiny PPF Petr Kellner společně se svou ženou Renátou v roce 2009. Dnes jde o největší filantropickou organizaci svého druhu v Česku a v jejím poslání aktivně pokračuje Renáta Kellnerová společně se svými dětmi.

Její každodenní řízení má dnes na starosti energická manažerka Tereza Bůžková, která do světa filantropie přestoupila ze světa vrcholného byznysu, fúzí a akvizic (M&A). Do služeb rodiny Kellnerových přišla na konci roku 2023, kdy se ujala nově vytvořené pozice výkonné ředitelky The Kellner Family Foundation (TKFF) a zároveň usedla do správní rady příbuzné – leč řízením a svým zaměřením oddělené – firemní Nadace PPF.

