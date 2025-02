MÓDA

Dejte průchod něžnosti

Kreativní ředitelka značky Dior, Maria Grazia Chiuri, vypráví ve svých kolekcích příběhy o dějinách lidské kreativity, ohlíží se do minulosti a vytváří kreace, které sezonu co sezonu odvíjejí červenou linku moderní romantiky. Nejinak je tomu v poslední kolekci Dior Haute Couture jaro/léto 2025, kdy spojuje punkové a rekonstruované detaily s éterickými a výsostně ženskými siluetami, které pro značku v roce 1958 vytvořil Yves Saint Laurent. Pařížskou přehlídku doplnily textilní nástěnné výjevy indické umělkyně Rithiky Merchant, jež vznikly ve spolupráci s ateliérem Chanakya a řemeslnou Chanakya School of Craft.

