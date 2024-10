Příběh jménem Cartier Santos začal před 120 lety, kdy brazilský vášnivý pilot a letecký konstruktér, který mimochodem sestrojil první řiditelnou vzducholoď, Alberto Santos‑Dumont přišel za svým přítelem Louisem Cartierem a požádal ho, jestli by jen pro něj nevyrobil hodinky na zápěstí, tak aby i během létání jen naklonil ruku a hned by věděl, kolik je hodin. Louis souhlasil a stvořil pro něj hodinky s převratným čtvercovým pouzdrem, přiznanými šroubky, a přesto nadmíru elegantními jednoduchými tvary. Hodinky od této chvíle dokonale plnily svou funkci měření času – a zároveň byly na zápěstí nevídaně praktické. Do dneška patří modely Santos k oblíbeným stálicím mezi zákazníky, a i když během let prošly několika designovými úpravami, zachovaly si svoji rozpoznatelnou minimalistickou tvář.

Zbývá vám ještě 80 % článku