VŮNĚ

Pomalá parfumerie

V Praze otevřel butik Le Labo, kde najdete jedny z nejkrásnějších a navíc sexy vůní. Interiér pracuje s omšelou estetikou a průmyslovými prvky a barevná paleta prochází po ose bílá, šedá, černá a hnědá. V duchu „slow perfumery“ probíhá nákup vůně jinak, než je běžné. Vyberete si vysněný parfém a přichází na řadu jeho příprava a kompletace, protože žádná vůně se tu nevyrábí do zásoby. Laborant s vámi navrhne personalizovaný štítek a pustí se do míchání, celý proces zabere přibližně dvě hodiny. A až si odnesete parfém domů, musíte ho nechat pár dní zrát. V plné své kráse se rozvoní do čtrnácti dnů.

Zbývá vám ještě 95 % článku