To, co předvádí náš hranatý off‑road v nejdrsnějším terénu, bere dech. „Skvělé, patříte mezi maximálně jedno procento lidí, kteří vyzkoušeli, co jejich Třída G doopravdy dokáže,“ směje se ve vysílačce instruktor Toby. Škoda že většina majitelů, kteří s autem spíš korzují v ulicích velkoměst, si to v praxi netroufne zjistit.

Zrovna nám visí zadní kolo ve vzduchu. Auto si klestí cestu hlubokými kolejemi plnými hlíny a může „zabrat“ už jen jediným předním kolem, na kterém zbývá přilnavost. Zvládne to jako nic. Stejně jako následný nájezd na šikmý kopec. Bezpečný boční náklon odpovídá 35 stupňům, díky budíkům na displeji to lze kontrolovat. Třiatřicet, třicet čtyři, třicet pět! Jsou tam.

