Už druhý rok po sobě otevírá módní dům Louis Vuitton svou sezonní a multisenzorickou restauraci v Saint‑Tropez. Kouzlí tu šéfkuchař Arnaud Donckele a šéfcukrář Maxime Frédéric, oba rodáci z Normandie, oba hvězdní kreativci, kteří se poprvé setkali v pařížském podniku Cheval Blanc. Restauraci najdete v hotelu White 1921 na malebném náměstíčku Place des Lices, nedaleko historického butiku Louis Vuitton. Barevná nálada celého konceptu otevřené terasy nenechá nikoho na pochybách, kde se právě nachází. Oranžová, žlutá a okrová jsou vizuálními symboly zlaté éry francouzské Riviéry 70. a 80. let. Zároveň harmonizují s kolekcí LV By The Pool, kterou si můžete prohlédnout prakticky v sousedství. Výsostně letní náladu doplňuje různorodě ztvárněný motiv LV Monogram, jenž se promítá na dekoracích i v samotném gurmánském menu. Ať už se jedná o rustikálně sofistikovaný rajčatový koláč, divoké krevety s verbenovým sorbetem či pečené kuře s oreganem, zeleninou a bramborovou kaší, Donckele přeměňuje prémiové ingredience z lokálních zdrojů do podoby exkurze po provensálském a středomořském regionu. Na milovníky sladkého tu čekají moderně pojaté klasiky jako malinová Pavlova či zmrzlinový dort Vacherin.

