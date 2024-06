V nohách má tisíce mil a o svých často několikaměsíčních cestách vypráví s nadšením jako o mimořádné příležitosti prostě jen být. Vytrvalec Petr Kosek razí jednoduché pravidlo: čím míň toho nesete, tím rychleji půjdete a o to víc si trek užijete. Stačí, když budete dodržovat základní pravidla, trasu si pečlivě naplánujete, sbalíte si na záda maximálně šest kilo a vydáte se napříč Amerikou, Slovenskem či Balkánem.

Na své první delší dobrodružství se vydal ještě jako student strojařiny na Technické univerzitě v Liberci. Tehdy s sebou do Rumunska nesl batoh, který vážil 28 kilogramů. Od té doby postupně ubíral kila na zádech a přidával dálkové kilometry. Už s diplomem z metalurgie později pracoval pro několik firem, až ho to zavedlo do Spojených států, konkrétně do Severní Karolíny, kde rozjížděl slévárnu pro jeden německý strojírenský koncern.

Zbývá vám ještě 90 % článku