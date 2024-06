Jejich finanční majetek se pohybuje nad třiceti miliony korun, na většině z nich to ale na první pohled nepoznáte. Luxus, který by si mohli dovolit, nijak nevyhledávají. I tak ale vyhledávají speciální služby, aby o svůj majetek mohli správně pečovat a třeba ho také předat další generaci. Klienti privátního bankovnictví někdy potřebují zvláštní péči a v Komerční bance se o ně stará Dita Pasquier, které v kariéře pomáhala znalost francouzštiny.

Pocházíte z učitelské rodiny, jak jste se dostala k francouzštině?

Nastupovala jsem krátce po revoluci na gymnázium, kde maminka učila. Měla jsem němčinu a musela jsem si vybrat druhý jazyk. Chtěla jsem angličtinu, ale maminka mi říkala: učí ji přeučené ruštinářky, vezmi si raději francouzštinu se zkušenou učitelkou. Poslechla jsem, a byla to dobrá volba. V podstatě všechna zaměstnání jsem získala díky znalosti francouzštiny. Mrzí mne, že se v Česku diskutuje zrušení výuky druhého jazyka. Připravíme tím další generace o možnost učit se krásné cizí jazyky a kulturně i ekonomicky nás to poznamená.

Kam jste směřovala po gymnáziu, rovnou do Francie?

Ne, studovala jsem mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické, z jazyků němčinu a francouzštinu, angličtinu jsem se učila po večerech. Už tehdy jsem ale na částečný úvazek pracovala pro francouzskou firmu a později pro advokáta a soudního tlumočníka z francouzštiny. Bylo mi pětadvacet, když jsem měla na vizitce ředitelka a vedla pobočku CzechInvestu v Paříži. Francouzi na mě koukali trochu udiveně, ale já se nenechala vyvést z míry.

Jaký byl život v Paříži?

Jako bezdětná a svobodná jsem tehdy měla pocit, že mám hodně volného času, tak jsem se vrhla na večerní studium na Sorbonně. Zároveň si pamatuji na Francouzi velmi oblíbené pikniky. Naučila jsem se jíst krvavé steaky, mořské plody i jejich pověstné šneky a zamilovala si marocké tajiny, které dodnes vařím rodině.

Jak jste se dostala do Komerční banky?

Po návratu z Paříže jsem chtěla přejít do soukromého sektoru. Začínala jsem jako bankovní poradce pro korporátní klienty a firmy, které často vlastnily francouzské nebo jiné zahraniční společnosti. Než přišla nabídka převzít řízení týmu privátního bankovnictví, vystřídala jsem několik manažerských pozic, hlavně v korporátním bankovnictví. Byla to velká změna, užívám si, že jsem v kontaktu s klienty, řídím skvělý tým, a mohu pracovat i s francouzštinou díky spolupráci s týmy privátního bankovnictví v Société Générale.

V čem jsou klienti privátního bankovnictví jiní?

Je těžké z nich udělat nějaký průměr, každý je originál a má jiné potřeby. Máme určitou typologii. První typ odpovídá manažerům z 90. let. Dnes je jim kolem sedmdesáti, často prodali firmu nebo ji předali dětem. Druhý typ jsou mladší podnikatelé mezi 35 až 55 lety. Buď to jsou ti, kteří převzali majetek po rodičích, nebo majitelé společností podnikajících v IT, e‑commerce, nanotechnologiích a podobně. Také sledujeme chování žen, kterých máme v portfoliu kolem 15 procent. Vidíme určité rozdíly třeba v tom, jak investují. Často jsou konzervativnější, ale statistiky ukazují, že v dlouhodobém horizontu předstihnou ve výnosech muže.

Pracujete nějak i s dědici majetku?

Ano, říkáme jim Nextgen. Děláme pro ně vzdělávací programy Nextgen Academy, abychom je informovali o investování na kapitálových trzích, do nemovitostí, převodech majetku a podobně.

Co klientům privátního bankovnictví nabízíte navíc?

Samozřejmě špičkové bankéře, probíráme s nimi různá investiční řešení, buď klientovi doporučujeme, jak spravovat portfolio, nebo nám rovnou svěří prostředky a podle toho, jak má nastavený profil, s nimi pracujeme. Právě ve správě portfolia dlouhodobě porážíme benchmark trhu. Umíme financovat nemovitost v zahraničí a nebo nákup soukromého letadla. Myslím, že jsme unikátní i v tom, že často kombinujeme korporátní a soukromé riziko našeho klienta a dokážeme ve financování udělat hodně zajímavé struktury.

Zajímají se klienti privátního bankovnictví o udržitelnost?

Snažíme se přinášet i udržitelné investiční produkty, i u nich klienti stále vyžadují rozumné výnosy. Vnímáme, že se o udržitelnost zajímají mladší klienti a ženy. Myslím, že to bude jeden z dalších trendů budoucnosti.

Vy sama vzděláváte rodinu ve finanční gramotnosti?

Děti dostaly k desátým narozeninám účet, kartu i mobilní bankovnictví, aby se naučily hospodařit s penězi. Syn mě překvapil, když za mnou přišel, nebylo mu ještě ani 13 let, jestli bych za něj nemohla investovat část kapesného. Ale nevzdělávám jen své děti, v rámci projektu Bankéři do škol chodím přednášet i studentům. Také tam vidím, že se studenti zajímají o investice a sami jsou často aktivní, třeba v kryptoměnách.

Text vznikl ve spolupráci s Komerční bankou.