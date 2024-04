Moje nejmilejší místo na Zemi je naše terasa a na ní společné víkendové snídaně s rodinou či přáteli.

V mém šatníku nesmí chybět bílé džíny, tenisky, šedý kašmírový svetr, kašmírová šála, hodinky a kšiltovka Varsity.

Když se chci dobře najíst, zamířím na kuře a pro chleba do Kro Kitchen, na snídani do Bockem, na mé oblíbené pinchos kamkoliv v San Sebastian ve Španělsku a na zážitkovou večeři do El Camino na Vinohradech nebo do SanBrite v Cortina d’Ampezzo.

