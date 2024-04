Odkud mám nejpřesnější údery? Jakou rychlost mají moje podání? Jak zlepším svůj backhand? A kam ten míček letěl? Byl to out? Stačí pár kliků a hned uvidíte zpomalený záběr, který vám dá za pravdu. Nebo také ne. Vypravili jsme se do Dubaje, abychom vyzkoušeli přímo na kurtu aplikaci, která mění hru a měli by ji mít nainstalovanou všichni hráči tenisu, kteří touží sledovat své statistiky a zlepšovat se. SwingVision je totiž virtuální trenér pro každého, bez ohledu na věk nebo finanční možnosti. A zainvestovali do něj i bývalí profi hráči jako Andy Roddick, James Blake nebo Lindsay Davenportová.

