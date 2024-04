Tomáš Oujezdský lítal často do Států, měl ale choutky otevřít si něco v Praze. Netušil, že to bude Letná ani že to budou hot dogy, nebo dokonce dnes už ve městě nejvyhlášenější slidery. Věděl jen, že chce změnit svůj život. Dřív dlouhé roky plánoval v kanceláři na letišti posádky letů, teď plánuje všem foodies výlety do bistra, které jako by z oka vypadlo těm v Americe.

Po obřím úspěchu bistra Mr.HotDog otevřel v Holešovicích pro změnu druhý podnik, který se věnoval jinému fenoménu – pravému barbecue. Práce s masem, kouřem a mimochodem opět se skvělým pivem. Málokterý podnik v Česku má tak dokonalou pivní a vinnou kartu, stejně jako tu se signature koktejly.

