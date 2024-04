Nádherná bazilika s jedinečnou architekturou je nejnavštěvovanější památkou Barcelony. Každý rok sem přijíždí více než tři miliony turistů, aby chrám prozkoumali, i když výhled na jeho věže zčásti zakrývají stavební plachty a jeřáby. Nadace La Sagrada Familia nyní oznámila, že stavba monumentálního kostela bude brzy dokončena – konkrétně v roce 2026, tedy 100 let po smrti jejího autora Antoniho Gaudího. Katalánský vizionář převzal stavbu v roce 1883 po odstoupení původního architekta a dramaticky změnil její podobu, kterou ve spolupráci s církví realizoval dalších 40 let až do své smrti, kdy byla dle odhadů dokončena pouhá čtvrtina projektu. Konstrukce nicméně pokračovala dál, i když pomalým tempem, které přerušila ztráta původních plánů během občanské války. Plány a modely se však podařilo zrekonstruovat a dnes je z osmnácti věží ve výstavbě posledních šest, včetně té centrální 170 metrů vysoké, která z chrámu učiní nejvyšší kostel světa. V roce 2014 bylo hotovo ze šedesáti procent a do poslední fáze byla přizvána britská inženýrská firma Arup, která megastavbu odlehčuje za použití prefabrikovaných kamenných panelů. Celkové náklady na stavbu je nemožné vyčíslit, aktuálně však práce spolykají kolem 25 milionů eur ročně.