V životě stojí nohama na zemi a hlavou lítá v oblacích. Neustále o něčem přemýšlí, má nekonečno otázek, často se nechává vést intuicí a nevěří na náhody. Z pracovního kolotoče utíká do přírody, za sportem – víc než dvacet let nejčastěji na florbal, za volant a do muzeí, ale i ke stavění lega se svými dětmi Emmou a Brunem. Baví ji nové technologie, které usnadňují fungování světa, i návštěvy botanických zahrad. Každý den si připomíná, že jí tam nahoře má asi někdo opravdu rád!

Moje motto pro rok 2024 je: Víc spát, líp žít a neděsit se toho, že mi balancování mezi prací a rodinou občas nevychází podle plánu.

Inspiruje mě: Každý se srdcem na dlani, otevřenou myslí, nadhledem a dobrým úmyslem.

Voní mi: Čerstvě vymandlované prádlo, slaný vítr, jasmín, růže, káva a i osmahlá cibulka. Ale ta nejkrásnější vůně byla, když jsem přičichla k miminkovským vlasům svých dětí.

V 18 letech jsem si myslela, že v roce 2024 budu létat po světě a těšit se na návraty domů.

Ideální nedělní ráno začíná s východem slunce, který můžu pozorovat zabalená do peřin, a znovu usnout. Pak si dát v tichu šálek kávy a hlavně nikam nepospíchat.

Když se chci dobře najíst, zamířím tam, kde jsem vyrostla, ke své babičce do Pošumaví. Jinak sázím na jistotu: asijská kuchyně v Sia (V Celnici 1034/6, Praha 1), česká v jakémkoli Lokále, ve Výčepu (Korunní 1304/92, Praha 2) nebo v Pivovaru Hostivar (Hornoměcholupská 750/115, Praha 15), mezinárodní v Krystal Bistro (Sokolovská 101, Praha 8) a Alma Prague (V Jirchářích 150/8, Praha 1), středomořská v Aromi (náměstí Míru 1234/6, Praha 2), s rodinou ve Wine Food The Italians (Strakonická 948/1, Praha 5) a s kamarádkou v La Bottega Linka (Havlíčkova 1680/13, Praha 1), španělská jednoznačně v El Camino Tapas (Jagellonská 10, Praha 3) a řada dalších…

Destinace, kterou jsem v minulém roce pracovně navštívila a brzy se tam vrátím po vlastní ose, je: Zermatt, Lago Maggiore, Lisabon a Tour de France. A Paříž je samozřejmě vždycky dobrý nápad!

V Česku šije nejlepší módu Liběna Rochová. Její siluety a preciznost obdivuju, stejně jako její osobnost. Je odhodlaná, nebojí se nového, má smysl pro spravedlnost i radost z toho, že se o své znalosti může dělit se studenty – úžasná žena, umělkyně. Vždy se těším i na přehlídky Zuzany Kubíčkové a baví mě také Honzík Černý a oddaná komunita, která se během pár let kolem něj vytvořila. Neuvěřitelně posouvá street fashion, je to velký profík, a navíc neuvěřitelně milý.

Tři instagramové profily, které mě baví: Terezie Täubelová, inteligentní žena pražské kavárny a super máma tří dětí, která se pustila do vlastního byznysu a založila značku prémiového povlečení Marieli. LeagueFits, kde hrají hlavní roli slavní sportovci a jejich vášeň pro módu. A pak všechny možné profily věnující se módě (třeba Filip Vaněk je skvělý v tom, že má dost velký přehled, a navíc si nebere servítky!), designu a architektuře, včetně satirického účtu delniq, nebo TMBK, který s humorem nastavuje zrcadlo české společnosti.

Moje práce je skvělá, protože potkávám zajímavé, odvážné a kreativní lidi se super nápady, kteří jsou skvělí v tom, co dělají, a nebojí říkat věci tak, jak jsou. Baví mě naslouchat, jak vidí svět, a ptát se jich na všechno možné. Je to nekončící proud inspirace…

Na mé práci je nejhorší, že opravdu nikdy nekončí.

Kolega Mikoláš Rec je parťák, který vám vždycky vyjde vstříc, neustále se usmívá, hledá inovace ve všech oborech a vydává se s nadšením i na nekomfortní pracovní cesty.

Kolega Ondřej Elsner má neuvěřitelně dobré oko na vizuální krásno a cit pro výběr toho, co pak všichni toužíme mít.

Kvalitní text se pozná tak, že ho přečtu jedním dechem, nějakou dobu mi ještě rezonuje v hlavě a trochu mě štve, že jsem ho nenapsala já.

Kýč, který miluju, jsou papírové růže z pouti, ty vystřelené na střelnici a darované!

Dojímá mě, když nacházím vzkazy a obrázky od mých dětí, které mi nechávají pod polštářem, lepí mi je na postel, dávají tajně do šuplíků… Já si je schovávám a tajně doufám, že v tom budou ještě pár let pokračovat! A pak taky vyprávění babiček a dědečků, jejich vzpomínání na mládí, na dobu, která se už nikdy nevrátí.

Víc, než bych chtěla, utrácím za boty! Miluju sneakers i high heels – vozím si je často z cest jako suvenýry. Hodně nakupuju nejrůznější designové kousky do domu (třeba kožený puf od Montis ve tvaru volejbalového míče nebo stoličky Artek z limitované edice), květiny na zahradu, české sklo (stolek Bomma, vázy Rückl, skleničky Lasvit), porcelán (Křehký!), parfémy i kosmetiku, knížky všech žánrů i velikostí a každý den aspoň jedno kafe! Cestou do práce potkávám Emu, Etapu nebo Kafe Garáž a hned vedle naší redakce je Eska a já prostě neumím jen tak projít kolem…

Parfémů není nikdy dost. Můj momentální favorit je poeticky exotický Do Son od Diptyque. Často používám také Maison Francis Kurkdjian L’Homme A la rose, Twilly Eau Ginger a L’Ombre des Merveilles od Hermèsu a dost mě baví Louis Vuitton a nezaměnitelný parfém Myriad v krásném flakonu od Franka Gehryho i svěží Californication, který mi evokuje dny zalité sluncem na západním pobřeží USA. Teď si chystám pořídit Christian Dior Jasmin des Anges.

V kabelce vždycky mám peněženku, telefon a sluchátka, lítačku, zrcátko, lesk na rty Dior, rtěnku Chanel a krém na ruce a parfém v cestovním balení.

Moje guilty pleasure je všechno, co se třpytí! A také seriál M.A.S.H., roztomilá štěňátková videa, mít všechno oblečení vyžehlené (pokud to materiál dovolí) a složené ve skříních, kde to voní mýdly, i skořicové cini minis s mlékem k snídani jednou za rok na narozeniny...

Mezi mé báječné vlastnosti patří: empatie, nevzdávání se, snaha vždycky hledat řešení a cesty a pozitivní přístup k životu.

Neumím toho bohužel celkem dost. Ale chtěla bych umět všechno a skvěle.

Nejraději se dívám na krásné, barevné a souměrné obrazy světa, na sochy Augusta Rodina, na mraky i nekonečný oceán a do upřímných dětských očí.

Do uší si pouštím všechno možné, od rapového rádia Spin v autě přes starší kusy (miluju song Sweet Home Alabama!) a rockové legendy až po klasiku.

Největší hodnotu pro mě má: Svoboda. Ve všech ohledech, za všech okolností.