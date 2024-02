Březen se pro mnohé české designéry nese ve svátečním duchu. Už tradičně totiž patří předávání cen Czech Grand Design. Ani letos tomu nebude jinak. Přípravy v pořadí už osmnáctého ročníku jsou v plném proudu, přičemž možnost utkat se o prestižní ocenění dostalo 86 tvůrců, studií a firem.

Nominace opět ukazují to nejlepší, co v uplynulém roce vytvořili. A to napříč osmi kategoriemi, které kromě produktového a užitého designu zahrnují také módu, šperk, fotografii, grafický design nebo ilustraci.

