S jistotou lze říci, že víkend v Budapešti je málo. Brzy se zatoužíte vrátit. Moderní metropole toho nabízí návštěvníkům tolik, že tři dny stačí sotva na to, abyste se rozkoukali, nadechli se a ujistili, že se do Budapešti rozjedete znovu. Je to tak v pořádku. Čeká na vás s otevřenou náručí!

Obě strany města, Budu a Pešť, odděluje Dunaj. Dopřejte si proto ty nejkrásnější výhledy na město při toulkách metropolí z mostů přes řeku. Fascinující jsou samotné měnící se proudy řeky, tok ledových ker v zimě nebo pohled na noční město. Lánchíd (Řetězový most) nese významný historický odkaz, protože byl prvním stálým přechodem, zatímco Szabadság híd (Most svobody) překlenuje řeku v místě, které patří mezi ta turisty nejnavštěvovanější. V létě je někdy dokonce uzavřen pro silniční dopravu, takže si ho lidé mohou na chvíli převzít, uspořádat piknik, zajít si sem na pivo nebo na lekci jógy a vůbec se příjemně poflakovat na zajímavém místě. Tržnice V málokteré metropoli se může stát vyhledávaným turistickým cílem tržnice. V Budapešti jich najdete několik, ale tou nejznámější je Vásárcsarnok u mostu Svobody. V historické budově tržnice na vás čeká nepřeberné množství maďarských specialit, chutě a vůně vás tu budou pronásledovat na každém kroku. Tržnice se hemží nakupujícími, je tu čilý ruch a vybírat můžete z místních čerstvých produktů. Domácí med, koření, oleje lisované ze semínek, mletá paprika, čerstvé sezonní ovoce i zelenina, luštěniny… to je jen malá část produktů, které tržnice nabízí. Városliget (Městský park) Pokud si chcete užít park se vším, co nabízí, budete na to potřebovat jeden celý víkend. Dojedete k němu jednou z nejstarších podzemek světa, která se začala stavět v roce 1896. Na Hösök tere vystoupíte u ohromujícího Památníku tisíciletí. Hned za ním začíná park, ve kterém najdete galerie, muzea nebo slavné lázně Széchenyi. Budapešť se nebojí moderní architektury, díky tomu se můžete pokochat fascinujícím domem hudby – budovou, která připomíná houbu a je dílem japonského architekta Soua Fujimota. Na kraji parku je neméně uhrančivé etnografické muzeum se zelenou střechou, které je zajímavé jak zevnitř, tak i zvenku. Zbytek času se můžete loudat parkem, zastavit se v některé z kaváren nebo zajít do Muzea krásného umění, do zoo či jen tak posedět u některého z jezírek. Park Városliget je jako malé zelené město uprostřed Budapešti. Galerie V Budapešti naleznete přes stovku galerií a muzeí. Maďarská národní galerie vystavuje čistě maďarské umělce, Muzeum krásných umění schraňuje mnohem širší nabídku a kochat se tu můžete obrazy Picassa, Rubense, Maneta i bronzovou soškou z dílny Leonarda da Vinciho. Muzeum jednoho z nejslavnějších maďarských umělců Viktora Vasarelyho nabízí ke zhlédnutí více než 400 jeho děl. Gastronomie Maďarská kuchyně je vyhlášená kvalitou i hojností. Konzumuje se tu hodně masa, ale nemusíte nutně skončit u guláše. Kuchyně nabízí mnohem víc: kvalitní rybí pokrmy a dokonalé dezerty. Míst, kde si můžete vychutnat v Budapešti autentickou kuchyni, je hned několik. Najdete tu i nejstarší cukrárnu, která žije čilým ruchem už 160 let. Přistupujte k návštěvě tohoto fascinujícího města jako k menu. Začněte předkrmem v podobě víkendu, pak si dejte hlavní chod v porci celého týdne a poté už si užívejte dezerty ve formě pravidelných návratů.