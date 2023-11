Ve světě textilu se pohyboval odmalička. Rodiče Morena Faccincaniho měli dílnu, kde vyráběli látky pro různé firmy, později si založili oděvní značku vlastní a on jim ji pomáhal řídit. Učili ho prý, aby byl v podnikání opatrný, on se do byznysu zcela ponořil a brzy přišel na trh se svou značkou svrchního oblečení pro ženy. To mu ale nestačilo. Před dvaceti lety se rozhodl, že se vrhne do neprobádaných vod pánské módy a přinese do ní nadčasovou eleganci spojenou s funkčností a nejlepšími materiály.

Zbývá vám ještě 90 % článku