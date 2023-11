Na vrcholky Krkonoš dopadl první letošní sníh. Stojíme na kopci nad Špindlerovým Mlýnem, přes který se začíná pomalu valit mlha, a shlížíme dolů na střechy domů. Ve vzduchu je cítit mokré listí a pod nohama bláto. Tamhle má Petr Dvořák chalupu, poslední roky na ni ale nestíhal jezdit tak často, jak by si přál. Přitom hory, kolo a lyže jsou jeho velké koníčky. Tím dalším je cestování. Před pár dny se vrátil z více než dvoutýdenní cesty s Tatrou kolem světa, kdy se skupinou přátel na speciálně upravené tatrovce projeli část Bolívie, Chile a Argentiny. Pozval ho tam architekt Petr Kolář, se kterým se zná dlouhé roky a který rekonstruoval jeho byty i tuhle chalupu. Na cestu do Jižní Ameriky si Dvořák, i přes striktní nařízení vzít jen jedno zavazadlo o objemu maximálně 70 litrů do kabiny na člověka, sbalil jeden celý batoh jen s fotovybavením, vydávat se s foťákem na ta nejzajímavější místa světa je totiž další z jeho vášní. Miluje fotografii, stejně jako jeho žena Míla Dubská, i proto se před lety rozhodli, že v Praze budou provozovat galerii Leica Gallery. „Já jsem v tom nijak zvlášť nefiguroval, galerii vede dlouhá léta žena, ale teď konečně přiložím ruku k dílu i já, jak jsem vždy sliboval. A takových restů mám za ty roky nahromaděných víc,“ přiznává Dvořák u dlouhého jídelního stolu a jedním okem pomrkává do kuchyně na svoji ženu. „Slíbil jsem jí to. Tak a teď je to už nahrané, tak to budu muset všechno splnit!“

Zbývá vám ještě 90 % článku