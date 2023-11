JOSEF TROJAN

Svou představu o tom, jaké je to být hercem, neměl nikdy zidealizovanou. I přesto se Josef Trojan rozhodl vydat ve stopách svých slavných rodičů a prarodičů. Právě díky tomu, že byl s divadelním prostředím v každodenním kontaktu, prý mohl velmi záhy poznat krásy i nástrahy této profese. „Spousta lidí touží po tom být hercem, protože mají pocit, že je to jen takové šaškování. Tak to ale úplně není,“ říká.

Ačkoliv je herectví krásná profese, nese s sebou i celou řadu negativ, která jsou podle něj často v přímém rozporu s tím, co je pro většinu lidí přirozené. „Když v tom člověk vyrůstá, v přímém přenosu vidí všechno, co to obnáší. To pozitivní i to negativní. Díky tomu jsem si ale mohl udělat komplexní obrázek, který mě ve výsledku přesvědčil o tom, že mi to za to stojí. A že jsem ochotný ta negativa nějakým způsobem spolknout.“

