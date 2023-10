KRÁLOVSKÝ BALET

Jsem velkým fanouškem baletu a patronem Royal Opera House (foto), pravidelně chodím na klasiky, jako je Labutí jezero či Giselle, i na moderní produkce. K Vánocům patří Louskáček a v prosinci probíhají také Winter Draft Works v Clore studiu. Co se týče moderního baletu a tance, tak divadlo Sadler’s Wells, které bylo původním útočištěm Royal Baletu před sjednocením s Operou do slavné viktoriánské budovy v Covent Garden, nemá podle mého názoru konkurenci co do výběru špičkových hostujících souborů a kvality a pestrosti představení. Tento podzim se můžeme těšit na představení The Black Sabbath od Birmingham Royal Ballet pod vedením legendy Carlose Acosty a Death Trap – divadelní tanec od Ramberta a Bena Duka.

Royal Opera House Foto: Shutterstock

Zbývá vám ještě 80 % článku