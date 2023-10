LUXUS

Diamantová třída

Spojením dvou gigantů, šperkařské společnosti Tiffany & Co. a výrobce luxusních zavazadel Rimowa, vznikla unikátní kapsulová kolekce tří společníků na všechny vaše cesty. Kufr Rock Cut Cabin, šperkovnice Jewelry Case i pouzdro na šperky Jewelry Personal pracují s motivem diamantového řezu ve spojení s drážkovaným hliníkovým povrchem Rimowa. Nechybí ani detaily v dobře známém odstínu Tiffany modré. Zavazadla jsou k dispozici ve vybraných obchodech Rimowa po celém světě, ve vlajkovém butiku Tiffany & Co. na páté avenue v New Yorku a také online.

