Přesně před šedesáti lety se narodili Brad Pitt a Johnny Depp, ale také slavné hodinky se stopkami Cosmograph Daytona a Carrera. Co tyhle šedesátníky spojuje? To, že vůbec nevycházejí z módy! Naopak, jsou to ikony, které nestárnou.

Rok 1963 – dobrý ročník! Vedle chlapců, z nichž se později staly hollywoodské superstar, to byl také výjimečně plodný rok na sportovní hodinky, které dodnes zvedají tep mnoha sběratelů. Mezi nejžádanější hodinky všech dob patří chronograf Cosmograph Daytona od značky Rolex i jeho neméně populární rival – model Carrera od TAG Heuer. Šedesátníci Daytony, nazvané podle stejnojmenného racingového okruhu na Floridě, kde se jezdí 24hodinový závod sportovních vozů, získaly letos jemnější proporce a jsou kompaktnější než kdykoli dřív. Linie tak působí elegantnějším dojmem, tenčí jsou indexy na číselníku i nožky pouzdra, uvnitř 40mm těla pracuje nový automatický in‑house kalibr s rezervou chodu 72 hodin. Rolex je již tradičně považován za experta přesnosti a své strojky podrobuje nejvyšší kontrole kvality. Proto jsou jeho hodinky označované jako Superlative Chronometer s denní odchylkou chodu pouhých ‑2/+2 sekundy.

