Zatímco v San Francisku vane vlahý vítr od moře a teploměr nepřeleze pětadvacet stupňů, padesát mil severně odtud panuje poctivá letní výheň. Palmy a kvetoucí zahrady vystřídala dohněda vysušená tráva a holé kopce. Jediné, co tu má jasně zelenou barvu, jsou vinice. Je tu o sedm stupňů tepleji a tento rozdíl platí spolehlivě po celou sezónu. Kromě chladných nocí, za nichž do údolí řeky Napa stoupá vlhká mořská mlha.



Když v šedesátých letech začala do vinařství promlouvat věda, zjistilo se, že nejen klima, ale i složení půdy má středomořské parametry. Podnikaví místní vinaři začali experimentovat a v roce 1976 došlo k události známé jako pařížský verdikt. Devět respektovaných francouzských znalců dalo ve slepém testu nejvyšší hodnocení právě vínům z Kalifornie. Dnes je Napa valley pojem pro všechny milovníky dobrého vína – a za láhev cabernetu nebo chardonnay jsou ochotní zaplatit i desetitisíce dolarů.

Objevování nových cest k luxusní kvalitě je společné téma s Rolls-Roycem Spectre. Nejslavnější automobilka s novým modelem vstupuje do bateriové éry, což je při jejím důrazu na osvědčené recepty velká změna.