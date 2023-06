Martina Žufánka nejspíš znáte nebo jste alespoň jednou ochutnali nějakou jeho pálenku. Myslím, že si mohu dovolit říct, že je tím, co si můžete pod souslovím gurmán života představit. Kromě toho, že s vášní sobě vlastní umí krásně spisovným jazykem hodiny a hodiny vyprávět o destilaci všelijakých bylin, jejich kombinování i pátrání po nich na degustačních talířích v restauraci, může stejně dlouho vypočítávat, jaké hodinky by si rád pořídil, co už je pro jeho sbírku příliš a jak složité mechanismy to jsou. Má ovšem jedny hodinky, které mu před pár měsíci možná tak trochu zachránily život – když se na nich objevila notifikace: Fibrilace síní. Nebudu vás napínat, všechno dobře dopadlo. Přeskočte pár stránek a nechte si od něj vyprávět, jak to všechno bylo…

Vydejte se s námi na návštěvu studia Martina Janeckého, který si k sochařině vybral dost možná nejkomplikovanější materiál i techniku. A tak tu na Malé Straně modeluje lidské tváře zevnitř žhavé baňky a vkládá do jejich výrazu vlastní emoce. Nahlédnout k sobě nás pustila i Tereza Porybná, která svůj byt na Letné proměnila v dokonale vyladěné útočiště pro zatoulané umělce.

Pošleme vás do nových restaurací po celém světě, kde vás kromě jídla nadchne i architektura a design, vybereme vám porcelánové a skleněné kousky, které chcete mít doma, a jestli je vám to stále málo, nasaďte si sluneční brýle a po vzoru našich roadtripů si naplánujte cestu po silnících celé Evropy, kde nasajete slaný mořský vzduch a kochat se budete dechberoucími výhledy.

Léto je dlouhé, bohudík! Ale už se těšte na září, kdy vychází další číslo magazínu PročNe – tentokrát na téma Design. Já vám zatím můžu jen slíbit, že to bude jízda.

Do té doby mám jedno přání:

Nepodceňte přípravy a vychutnejte si každý moment letošního léta!