Dotýkat se hvězd

Třída C, věčná stálice na nebi s trojcípými hvězdami. Model, který spatřil světlo světa přesně před třiceti lety, je jedním z nejtradičnějších aut stuttgartské značky. Vždyť tehdy nahradil auto, kterému se říkávalo „baby Benz“, a jeho duch v něm částečně přežívá dodnes.

V plejádě Mercedesů má ale důležité místo i z dalšího důvodu. Je to první model, který byl dílem společné oficiální spolupráce automobilky se sportovní divizí AMG. Právě díky kouzelníkům z AMG, kteří nabrali zkušenosti stavbou závodních a sportovních aut, se dokáže proměnit v superhrdinu, kterému se jen tak někdo nepostaví. Auto, které umí snad všechno na světě a neřekne ne, když po něm chcete bezpečně odvézt do práce nebo rodinu na výlet, ale taky zažít ty nejvášnivější a nejpůsobivější jízdy na okruhové trati.

Mercedes-AMG teď zkouší posunout hranice možného ještě dál. Novinka Mercedes‑AMG C 63 S E Performance překvapí tím, co má pod kapotou. Dostal dvoulitrový čtyřválec s plug‑in hybridní technologií. To znamená, že ho jde plnit nejen benzinem, ale také napájet ze zásuvky. Nový motor se může pyšnit titulem nejvýkonnějšího dvoulitrového čtyřválce na světě mezi „obyčejnými“ sériovými vozy. Ohromí čísly, celkový výkon se vyšplhal na neuvěřitelných 680 koní. Dokáže absurdně zrychlovat na úrovni supersportovních aut, vždyť na 100 km/h zrychlí za 3,4 sekundy, nikdy dřív nebyl rychlejší. A navíc ohromí i použitými technologiemi, které vymysleli konstruktéři v F1. Monopost formule Mercedes‑AMG Petronas F1 závodníka George Russella tak má k silniční „céčkové“ raketě blíž, než byste čekali.

Přicházejí nová auta, mnoho SUV a elektromobilů, ale „céčko“ je jedinečné. Je to legenda nejen ve světě Mercedes‑Benz, ale v celé automobilové galaxii. Auto, které žije už několikátou generaci a pořád hledá nové cesty, jak být ještě lepší než dřív.