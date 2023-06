Dlouho to vypadalo, že z něj bude fotbalista, pak ale Pavel Harant přičichnul ke karate a zanedlouho se naprosto zamiloval do skejtování. Veškerý čas trávil venku, poslouchal u toho striktní dikci raperských hvězd té doby a začal rýmovat. Už tehdy věděl, že je nechce kopírovat, tak jako to dělali ostatní. Že se vydá vlastní hudební cestou. Lyrickou. „Hodně jsem se věnoval literatuře, v tomhle jsem byl oproti spolužákům tak trochu divnej, takže jsem to chtěl dělat jinak. Aby to bylo takový ‚svetrovitý‘, holanovský. Mojí velkou vášní totiž jsou básně,“ popisuje svou prvotní tvorbu.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se