Ann a Anne jsou kamarádky. Potkaly se na studiích práv, a i když je to víc než třicet let, vídají se takřka pořád, přestože bydlí na opačném konci Belgie. Každá je úplně jiná a navzájem si ze sebe dělají legraci. „Anne neví vůbec nic o autech, chápete to?! Já je přitom tak miluju,“ rozzáří se Ann, když mi vypráví, že jejím prvním vozem byl Morgan 4/4, že v garáži má mnoho aut a že si pro sebe před pár lety pořídila pro radost Ferrari California. „Ann je do aut totální blázen, ta už jiná nebude,“ komentuje Anne vesele a usedá vedle své kamarádky na sedadlo spolujezdce.

