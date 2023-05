Ať už jste začátečník, nebo ostřílený sběratel, neztrácejte čas a nakupujte umění. Investujte ale chytře – do nadějných autorů, kteří svou neotřelou technikou, působivou prací s barvami a dynamikou celku patří k tomu nejlepšímu, co se teď na české výtvarné scéně děje. Oslovili jsme čtveřici odborníků, kteří sledují trh s uměním z první řady, a vedle stálic a zažitých jmen pro vás vytipovali tvůrce, jejichž cena roste a do kterých se vám rozhodně vyplatí investovat.

Jan Urant, Apples, 2020, olej na plátně, 240 x 190 cm Alexandra Bízková, CFO investičního fondu Pro arte Jedním z nejzajímavějších mladých autorů je pro mě Jan Urant, absolvent Chelsea College of Arts. Jeho tvorba vychází z anglosaské malířské tradice s důrazem na inovativní rozvíjení kolorismu. Jeho plátna vibrují intenzivními barvami a zachycují fragmenty vzpomínek, které jsme neprožili, ale přesto jsou tak důvěrně známé. Ceny jeho obrazů se pohybují od 15 tisíc korun, ta nejpůsobivější velkoformátová díla lze pořídit od 100 tisíc korun výše. Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

