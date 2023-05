Tomáš Hübl je na pražském Výstavišti jako doma. Poslední čtyři roky ví o všem, co se tady děje, i o tom, co se v příštích letech dít bude. Má to tu totiž na starosti. A tak do obrovského areálu v centru metropole vrací život, revitalizuje a rozděluje miliony tak, aby byla Praha i její obyvatelé spokojení.

Začátkem jara je na pražském Výstavišti rušno. Tak jako každý rok tu totiž ve spodní části, pod dohledem projíždějících vlaků směr Praha, Kralupy, Ústí, vyrostl barevný divoce blikající les zábavních atrakcí lákající už z dálky návštěvníky hlasitou hudbou. Kolotočům a horským drahám sekundují několikapatrové prolézací a nafukovací hrady i staré dobré autodromy a při letmém pohledu na holandské atrakce, které se tyčí desítky metrů do výšky, na opačné straně, se vám udělá špatně, i když zatím stojíte daleko od nich nohama pěkně na zemi.

