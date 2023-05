Od technického muzea z Prahy vyrazila ve středu ráno nová vytrvalostní veteránská jízda s českými kořeny. Dvacet soutěžních posádek s dvacítkou svých muzejních kousků má za cíl 2200 kilometrů vzdálený Istanbul a na cestu jen čtyři dny. Za nápadem stojí automobilový nadšenec a byznysmen Josef Zajíček. „Myšlenka vydat se klasickým automobilem na jihovýchod Evropy vznikla na základě dlouholeté spolupráce s tureckým obchodním partnerem. Je to výzva nejen pro auto, ale i pro posádku. Bude to intenzivní a určitě ne pro každého, ale zvládnout tak velkou cestu je to, co jinde nezažijete,“ komentoval start majitel Autodromu Most a hodinářské značky Robot, který řídí Tatru 603 z roku 1959.

Veterány míří z Česka do Istanbulu. Závod se jede poprvé, kopíruje trasu slavné vlakové linky Orient Express

Cesta je rozdělená na jednodenní etapy, které povedou přes Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a vyvrcholí příjezdem do Istanbulu, kam mají posádky dorazit v sobotu 20. května. Denně by měly ujet přes 500 km a kromě průjezdných bodů je samotná trasa závodu pouze doporučená. Jízda je určena pro veterány se stářím nad 30 let a mezi přihlášenými vozy je pestrá směsice vozů od Škody Octavia z roku 1960 či Škody 100 z roku 1975 přes BMW 3.0 E9 CSi (1974) až po Rolls-Royce Corniche. Nejstarším autem je Škoda 1102 Tudor Roadster z roku 1951.

Ve startovním poli se sešli příznivci starých aut převážně z řad majitelů firem a manažerů. Mezi mediální partnery patří také lifestylově-byznysový magazín PročNe z vydavatelství Economia, který v závodě zastupuje šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek se svou Škodou 110R Coupé z roku 1979. „Zatím mi to přijde jako skvěle strávená dovolená, uvidíme, zda auto dojede dál než do Brna a jak to bude s nadšením po pár stovkách kilometrů,“ uvedl Mašek za posádku s názvem „Istanbul? PročNe!“.

Josef Zajíček chce udělat z jízdy „Oldtimer Express Praha–Istanbul“ tradici a věří, že nezůstane u jednoho ročníku. Cesta se pochopitelně drží směru legendárního železničního spoje a v Istanbulu by měla být zakončena slavnostním večerem za účasti prezidenta tamního národního autoklubu.