Kola se musí odvalovat. Pořád v pohybu. Raději víc plynu než méně. A hlavně žádné zastavování ve stoupání do kopce. Tak tohle všechno jsem porušil. V interkomu sice zní pokřik: „Show some passion“, což je dobře míněná rada od instruktora v autě za námi, která znamená prošlápnout plyn až na podlahu, ale už je pozdě. Rozpálený a zatraceně měkký písek na poušti nějakých osmdesát kilometrů od Dubaje pomalu obklopuje všechna čtyři kola, motor ještě mručí naplno a vůz s sebou cuká, ale už se hýbe jen jedním směrem. Pomalu dolů a hlouběji, až si celý zahrabaný sedne na břicho do vysoké písečné duny.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se