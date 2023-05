Když luxusní módní dům spojí síly s laureátem Pulitzerovy ceny Paulem Goldbergem, vznikne z toho unikátní knižní kousek o architektuře, který nebude mít ve vaší knihovně obdoby. Titul Louis Vuitton Skin: The Architecture of Luxury detailně zkoumá fasády butiků známé značky a bere čtenáře na dechberoucí pouť po těch nejoriginálnějších z nich. Od Sao Paula až po Soul přes Miami a Mexico City. Kniha představuje lokace Louis Vuitton, které dohromady tvoří to, co Goldberger nazývá tím nejradikálnějším přepracováním konceptu identity značky v moderní době.

