Svět je příliš geniální na to, aby neměl pravidla, říká nejlepší český hokejista všech dob. Dnes, v 51 letech, je stále aktivním hráčem a k tomu majitelem klubu, který zápasí o to, aby Kladno zůstalo na extraligové mapě. Ve výjimečném rozhovoru mluví o sobě, o dětech, o víře i o vlastní cestě, v níž se mísí jeho umíněnost a lenost s odhodláním: „Nedělám věci, který po mně někdo chce, abych dělal. Já dělám jen to, co chci dělat.“

Příjezdová cesta vedoucí až před vstup kladenského hokejového stadionu končí závorou, kterou ovládá služba na vrátnici. Když nemáte povolení nebo vás nepozná, nezvedne ji. Ani když jste třeba Jaromír Jágr, majitel domácího týmu Rytířů a legenda nejen českého hokeje, protože právě přijíždíte v jiném autě než obvykle – místo černé Kii v bílé. Několikaminutová oční přestřelka mezi vrátným a Jágrem doprovázená klaksonem bere rychlý spád ve chvíli, kdy hokejista vystoupí z auta, široce se usměje a zamává směrem k okénku. Závora se zvedá, než ale stihne znovu sednout do auta, opět padá. Druhý pokus už vyšel a během pár vteřin přichází za námi do klubového patra. „Je 13. 3. přesně 13:13, ty jo, kdo tohle vymyslel?!" směje se ve dveřích.

