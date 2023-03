Můj styl by se dal popsat jako schizofrenní. Oblékám se podle momentální nálady a inspirace, někdy stroze, jindy velmi klasicky s absencí současných trendů a někdy zase příliš podle trendů.

Nejpohodlnější boty na vysokém podpatku neexistují. A nejsou to ani ty Jimmy Choo nesoucí hrdě označení 24/7. Co ale existuje, to jsou ženy, které na podpatku vydrží oněch 24 hodin sedm dní v týdnu.