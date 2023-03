Martin Svatek je prostě sympaťák a srdcař. Do Tábora přišel z Pelhřimova a dostal tohle město Jana Žižky na mapu zájmu všech gastronautů. Dlouho šéfoval v kuchyni hotelu Nautilus na náměstí, po letech odešel a posunul se směrem k nádraží do hotelu Palcát. Tam mu postavili vlastní restauraci pojmenovanou Mace. V překladu, ano, palcát. Na talíře to Martin a jeho skvělý tým sází s úsměvem a přirozenou grácií. On sám je roky členem českého kuchařského národního týmu a je to hlavně úžasný hospodský, kterého často vidíte i na place, jak se s hosty zakecá o jídle i o životě.

