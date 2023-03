Když sednete za volant, hned to vidíte. Tady něco chybí… Oh My God, to je One Motion Grip! Pod zkratkou OMG se skrývá vidlicový ovladač – tak to Lexus sám nazývá – neboli poloviční volant. S ním do zatáčky ručkovat nemusíte, protože vám to ergonomicky nedovolí, a navíc to nemá ani smysl. Ze středové pozice ho otočíte maximálně o 150 stupňů a jste v plném rejdu.

Systém řízení OMG používá novou koncepci volantu ve tvaru motýlích křídel, připomínající ovladače z kokpitů letadel či formule 1. Oproti ní, nebo podobnému volantu v Tesle, se ale zásadně liší: volant v novém Lexusu není s přední nápravou nijak mechanicky spojen, signál se na kola přenáší čistě elektronicky. Je to tak, jako kdybyste hráli PlayStation. Spojení přes elektrony namísto pevné vazby zvyšuje kvalitu i rychlost předávání pokynů od řidiče a odfiltrovává nežádoucí vibrace od kol a brzd. V reálu to je na první pohled i dotek nezvyk, ale rychle si zvyknete a ani vám nepřijde, že vám inovativní půlvolant vnutil jemnější a přesnější styl zatáčení.