HISTORIE

Brána do minulosti Pompejí

Symbol luxusu doby starověkého Říma s původní výzdobou, jejíž historie sahá dva tisíce let nazpátek, ale i místo, kde se zřejmě provozovala prostituce. Dům Vettiů se po dvě dekády trvající rekonstrukci otevřel veřejnosti. Můžete nahlédnout do budovy, která přečkala mytický výbuch Vesuvu, a pokochat se jejím velkorysým uspořádáním, úchvatným peristylem s osmnácti sloupy či skvěle zachovalými freskami. Ty vyobrazují nejen antická božstva, ale také výjevy milostného života. Vila je zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Její historie je o to zajímavější, že si ji zřejmě nechali postavit dva propuštění otroci, kteří zbohatli na obchodu s vínem.