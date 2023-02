Někdy nevěříme vlastním očím. Jindy naše oči nepochybují o tom, co vidí, a přitom je to pouhá fikce. Hranice naší vizuální objektivity zkouší a posouvá již řadu let obor zvaný AI /Artificial Inteligence/. Tak schválně: Věřte nebo ne, jen jeden z obrázků, které tady vidíte, je reálná fotografie…

1/ Domy, jaké svět neviděl

Foto: Aureus Studio

Mauricius, ve světě architektury známější jako Auro, založil Aureus Studio. Specializuje se na architektonickou vizualizaci. Na obrázku jeho projekt Secret Patio.