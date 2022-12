Vytvářet elegantní outfity s využitím sportovního oblečení není novinka. Styl oblékání, který se označuje jako „athleisure“, vyznávala třeba už oblíbená princezna Diana, která se nebála chodit v cyklistických šortkách nebo oversize mikinách s potiskem a k nim přidala drahou kabelku.

Teď je toto spojování zase in. A akcentují to i luxusní módní značky. Gucci dělá kolekce spolu s Adidas nebo Northface, Louis Vuitton se spojuje s Nike, Burberry se Supreme nebo Dior a ERL. Mít sportovně vypadající oblečení, které je zároveň elegantní a cool, se zkrátka nosí.

Příčin je celá řada, ať už obracení k přírodě a outdoorovějšímu oblečení, nebo naopak delší doba strávená doma, která nás přiměla zůstávat místo ve formálním oblečení v tom pohodlném. Jedním z důvodů může být i megapopularita sportovních hvězd typu Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Serena Williamsová nebo Usain Bolt, kteří proslavili i sportovní módu.

Globální prodeje volnočasového oblečení každopádně od počátku pandemie raketově vystřelily. V roce 2020 vynesly 342 miliard dolarů (7,9 bilionu korun) a čeká se, že za pět let se dostanou až na 455 miliard dolarů (10,5 bilionu korun). Jiné výzkumy předpokládaly ještě aktivnější vzestup.

Trend přitom rezonuje i v Česku, národu horalů a dobrodruhů, kteří často neváhají vyrazit v outdoorovém oblečení takřka kamkoliv. „Často se stává, že i do města nosí lidé funkční oblečení, protože se celý den hýbou a je to pohodlné. Ano, není v něm zima ani teplo a člověk se cítí komfortně, nicméně pokuste se do města nenosit outdoorové oblečení a hole na turistiku,“ radí stylista Miroslav Romaniv. „To ovšem neznamená, že všechno funkční oblečení je z pohledu stylu špatné.“

Kombinace, která může fungovat, jsou třeba jednoduché, nejlépe světle šedé nebo černé tepláky s bílým trikem a s fleecovou mikinou v béžové nebo šedé barvě a k tomu tenisky. Nelze však k sobě kousky dávat bezmyšlenkovitě, je nutné volit takové, které k sobě barevně ladí.

„Obecně v tomto případě platí, že jednoduchost se vyplácí. Střídmé barvy, jednoduché střihy, žádná loga, žádné pestrobarevné designy,“ doporučuje Romaniv. „Pokud chcete vypadat skvěle při běhání, sáhněte po legínách a šortkách v černé barvě, které dokonale fungují dohromady, a doplňte k tomu mikinu nebo bundu ideálně v zemitých tónech.“

Ač je však pohodlný styl oblékání nyní znovu v kurzu, mějte na paměti, že byste ho stále měli držet jen na omezený okruh činností, respektive setkání. Ano, můžete strávit v „athleisure“ stylu celý den, pokud víte, že vás čeká program, který tomu vyhovuje. Tedy nejlépe volnočasové aktivity, procházky, túry, brunch s kamarády. Žádné formální, nejlépe ani pracovní akce, byť takový druh oblékání občas lze vídat i v zaměstnání. Inspiraci můžete hledat také v obchodech partnera speciálu ANSON’S a v jejich specializovaných „athleisure“ sekcích.

„Hlavním posláním tohoto stylu je, abyste se cítili v pohodě,“ podotýká Romaniv. Což je poselství, které se hodí nejen ve vánočním období. Tak šťastnou ruku při výběru!

