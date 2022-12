VÝSTAVA

Vstupte do světa surreálna

Obrazy Michaela Kunzeho jsou velkolepé a mystické. A stejně nepřehlédnutelné, jako je on sám. Vysoký umělec s výraznýma očima, věčně oblečený v černé, přechází od menších pláten k těm, která pokrývají celou stěnu. Mísí na nich odraz současného světa s antickými motivy – Kunze pochází z rodiny řeckých historiků a archeologů, sám čte antické klasiky v originále a hledá odpovědi na metafyzické otázky. Následně tahy štětce rozjíždí symfonii, kde temnotu střídají průzračné vlny moře a na bortící se antický sloup dopadá zářivé světlo. DSC Gallery pod vedením kurátorky Jane Neal představuje německého umělce ve společnosti českého autora Josefa Bolfa a jeho nové tvorby. Dva styly, ale podobný odkaz k minulosti a stejné hledání inspirace v budoucnosti. V říši fantazie a surrealismu.

Something surreal: The far away worlds of yesterday and tomorrow, 30. 11. 2022 – 13. 1. 2023

DSC Gallery, Dlouhá 923, Praha 1 – Staré Město

GASTRO

Skočte na jedno!

Rohový dům na Hradčanské po letech opět ožil. Populární rodinný minipivovar Matuška tady otevřel novou restauraci. Minimalistický interiér navrhla architektka Tereza Froňková a výčep, na kterém bude deset druhů piv, navrhoval sám Adam Matuška spolu se studiem Olgoj Chorchoj. Čas tu měří hodiny se štamgastem od Jakuba Matušky alias Maskera. O menu se postarali Petr Tyrichtr a Bohumil Spěvák, kteří provozují karlínské bistro Krystal, s šéfkuchařem Michalem Pravdou. Pochutnáte si na guláši s pořádnou porcí masa, smaženou cibulkou, čerstvým křenem a chlebem či pivním rohlíkem z vlastní pekárny nebo na BBQ pokrmech pro masožravce i vegetariány. Součástí Automatu je i pokusný nanopivovar, ve kterém si mohou hosté uvařit své vlastní pivo. A občas tu hraje i DJ. Jdete s námi?

Automat Matuška, Dejvická, Praha 6

WELLNESS

Zenová oáza

Najít klid a načerpat energii v centru velkoměsta? To není oxymóron. Zkuste nové wellness centrum Sauna Central, kde své zkřehlé tělo v chladném počasí dokonale prohřejete. Vybrat si můžete hned z několika saun – finské, bylinkové, infra i parní. Na programu jsou i saunové rituály, které můžete zakončit v chill baru třeba japonským čajem nebo freshem. Milovníky soukromí potěší privátní wellness se saunou, vířivkou, mini barem a odpočinkovým koutem pro dvě osoby, které si můžete pronajmout i přes noc. Vyrazte oslavit výročí s partnerem či partnerkou, vezměte jednoho z rodičů na zasloužený relax nebo si užijte narozeniny kamaráda či kamarádky.

Sauna Central, Ve Smečkách 1593/19, Praha 1

VÝLET

Statečná hlídka

Na Rokytnici nad Jizerou, z vinoucího se hřebenu kopce Stráž, dohlíží čtyři ochránci: Liška, Medvěd, Ovce a Horník. Čtyři patroni z erbu, který symbolizuje vesnice, jež se kdysi spojily v město Rokytnice. Ale také čtyři vyhlídky, které architekti ze studia Mjölk geniálně usadili do okolní přírody. Objektiv Boys Play Nice zachytil Lišku (vpravo), která se uvelebila na první skále. Má odtud dokonalý přehled. Stoupla si na kámen a své dlouhé tělo drze natáhla tak, že její ocas trčí do údolí. Jeďte prozkoumat také Medvěda, Ovci a Horníka. Sem se budete chtít vracet!

Hlídka nad Stráží, Rokytnice nad Jizerou, www.hlidkanastrazi.cz

KULTURA

Cirkus všemi smysly

Počátkem prosince měla premiéru nová inscenace souboru Cirk La Putyka. Představení Senses má na svědomí finský režisér Maksim Komar, který se souborem spolupracoval na divácky oblíbených projektech jako Isole, Batacchio, Kaleidoscope nebo Slapstick Sonata. Nové představení oslavuje historii, a to jak jednotlivých členů souboru, tak i režiséra a jejich propojení. A dotýká se také bohaté cirkusové historie sahající až 400 let nazpátek a cirkusového řemesla v té nejzákladnější formě. Název Senses má pak jednoduchý původ: svým provedením se dotýká všech našich smyslů, hravě přeskakuje mezi cirkusem a tancem za doprovodu divadelních prvků a scénického umění.

La Putyka: Senses; Jatka78, haly 7 a 8 v pražských Holešovicích, vstupenky na www.goout.net

HOTEL

Záruka kvality

Inspirován art decem a stylem Alfonse Muchy, přesto nabitý technologií 21. století. V kompletně zrekonstruovaném novorenesančním domě „U Bílého koníka“, který v letech 1891–1892 vznikl podle návrhu architekta Josefa Blechy, otevřel své brány hotel The Julius Prague, spadající pod hlavičku rakouské rodinné společnosti Julius Meinl. Jeho 168 pokojů zdobí designový nábytek, dřevěné dubové podlahy a přírodní barvy, o návrh a provedení interiéru se postaral tým oceňovaných italských architektů Matteo Thun & Partners. Moderní technologie nabízí nevídanou volnost – jednoduchý a samoobslužný check‑in a check‑out, bezkontaktní vstup do pokoje, funkční prostory. Čeká na vás také obchod a restaurace s prémiovými produkty House of Julius Meinl, kde se hosté hotelu mísí s mlsnými kolemjdoucími.

The Julius Prague, Senovážné nám. 3, Praha 1

DESIGN

Lavička jako Brno

Moravské náměstí v Brně má novou dominantu. Lavičku, která měří 120 metrů, váží 18 500 kilogramů a její projektování a výroba zabrala více než 2600 hodin. Stojí za ní tým mmcité ve spolupráci s architektonickým studiem Consequence Forma architects. Eliptická lavička obkresluje centrální část parku tvořenou vodní plochou s proměnlivým charakterem: může ji tvořit vodní hladina, mlžné trysky nebo klasické fontány a sloužit může i k pořádání divadelních nebo hudebních představení.

www.mmcite.com

REALITY

Z pokoje přímo na sjezdovku!

Možná jste tady už byli nebo ho znáte z fotek. V Peci pod Sněžkou, ve výšce 1000 metrů nad mořem, přímo na sjezdovce Javor, stojí už padesát let hotel Emerich, ten s tou asymetrickou sedlovou střechou. Ukázkový příklad toho, jak se na začátku sedmdesátých let mohlo podařit zkombinovat moderní s tradiční krkonošskou architekturou. Teď ale prochází kompletní rekonstrukcí podle návrhu manželů Pizingerových z architektonického Ateliéru Morix a vzniká tu projekt 31 investičních hotelových pokojů v alpském stylu s krásnými výhledy do okolí. Ceny apartmánů začínají na 5 172 000 korunách a součástí hotelu je bazén, sauna nebo restaurace. A vzorový apartmán má být v polovině prosince připravený na první zájemce.

Více informací na www.luxent.cz

DELIKATESY

KRO dobroty na doma

Vaječný likér a cukroví, ale i kimči, ochucené oleje a grilovací koření podle vlastního receptu a k tomu třeba svátečně laděná irská káva nebo výběrové espresso do ruky s sebou. Oblíbená pražská rodina bistra, kavárny s pekárnou a baru KRO pořádá letos vánoční market, na kterém vedle domácích delikates pořídíte i dárky od spřátelených designérů a vinařů. Proběhne od 16. do 23. prosince v KRO Coffee u náměstí Jiřího z Poděbrad. A pokud jste fanoušci tradičních českých Vánoc, nenechte si ujít těsně před Vánoci speciální kapří street food menu v karlínském KRO Bistro & Baru. Ve středu 21. prosince tady otevírá pop‑up pod taktovkou táborského gastro buditele Jana Čulíka z Thiru!

KRO Coffee, Vinohradská 1012/64, Praha 2

HUDBA

Intimní zpověď

Stálice na české rapové scéně, Paulie Garand, vydal nové album. Pojmenoval ho Amonit, podle dávno vyhynulých měkkýšů amonitů, jejichž stočená schránka symbolizuje jeho vlastní život, se všemi radostmi i starostmi. Tahle multižánrová deska je prý navíc odrazem jeho nejtěžšího životního období. Upřímné texty s nádechem nostalgie a melancholie odkrývají hudebníkovy hluboké emoce a sny a pomáhají mu i vypořádat se se ztrátou milovaného dědečka. Největším hitem z alba je skladba Starkids, ke které liberecký patriot přizval Bena Cristovaa a Majka Spirita. V songu Colours, v němž ostře odsuzuje rasismus, si s ním vystřihla duet jeho partnerka, zpěvačka Zea.

www.pauliegarand.cz

SERIÁL

Westernový hit

Šestidílná minisérie Angličanka se objevila na HBO Max takřka bez povšimnutí, jde přitom o jeden z nejzajímavějších seriálů podzimu. Odehrává se v roce 1890, kdy na Divoký západ přijíždí aristokratka z Anglie pomstít smrt svého syna. Hraje ji Emily Blunt a je hlavní hvězdou pomalu vyprávěného příběhu s hutnou atmosférou a westernovými kulisami. Pokud vám jeho tempo sedne, nebudete litovat.

www.hbomax.com

VÁNOCE

Barevný svět

Každoroční podívaná v podobě vánočních výloh luxusních značek je tady. Louis Vuitton se tentokrát spojil se značkou Lego a společně proměnili ikonické kostky ve vánoční dekorace, které jsou oslavou představivosti a kreativity. Malá umělecká díla ve vánočním čase uchvátí návštěvníky butiků Louis Vuitton po celém světě i kolemjdoucí. Vánoční stromky pokryté sněhem evokují zimu, pozadí plné kostiček představuje svěží variace vzoru Damier. Kostičky lega se spojují v nejrůznější modely kufrů s realistickými doplňky a madly, včetně kousků navržených pro poklady vysokého šperkařství. Na dalších scénách nechybí detailní repliky Vítězného oblouku a Pont Neuf. Inspiraci z archivní fotografie čerpá kompozice rozměrných kufrů, naskládaných do podoby Eiffelovy věže. Fasády vybraných butiků navíc ponesou venkovní dekorace ve velikosti dva až 15 metrů zdobené kostičkami. A třešničkou na dortu je speciální dárkové balení během svátků, jak jinak než s lego motivy. Po odstranění dekorací najdou navíc použité kostičky další uplatnění – využijí je děti ve školách zapojených do partnerského projektu.

UMĚNÍ

Opravdové umění na každou stěnu

To je myšlenka, se kterou vznikl projekt 100ks, který nabízí kurátorovaný výběr autorských tisků současných českých umělkyň a umělců v limitovaných řadách po sto kusech. „Chtěl jsem domů současné umění, ale bylo těžké si vybrat. Trh je roztříštěný a pro laika nepřístupný. Druhou bariérou je samozřejmě cena originálních děl,“ popisuje zakladatel projektu Jakub Svoboda. Na webu si tak můžete pořídit nejen originální dílo, ale především jeho dostupnější formu, autorský tisk. Všechny jsou podepsané autory a očíslované, vytištěné pigmentovými inkousty ve špičkové muzejní kvalitě na 100% bavlněný papír. A těšit se z nich mohou i vaši vnuci, mají garantovanou světlostálost na 100 let. Cena začíná na 2700 korunách a dosahuje až 7000 korun. Zamilujte se do Labutí písně Jakuba Tytykala, Rozuzlení Vladimíra Vély nebo Tetrisu Karla Štědrého.

www.100ks.cz

STREET FOOD

Příští stanice: Terminál Karlín

Na dohled od kostela svatého Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí přistály dva nové kontejnery plné jídla. Tedy, jsou to designově přestavěné lodní kontejnery s asijským street foodem a klasickým svařákem. Projekt Terminál Karlín najdete na oblíbeném dvorku u pivovaru Dva kohouti a ochutnávat můžete knedlíčky Bao Buns plněné spicy hovězím, trhanou kachnou, křupavým bůčkem nebo houbami, batátové hranolky s wasabi

majonézou i domácí kimči. Pokud byste radši českou zimní klasiku, hned ve vedlejším kontejneru si dejte punč s becherovkou, nealko hruškový punč, jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou, vánoční cukroví nebo ten svařák. A v zimních měsících se to vychutnejte v krytém après‑ski baru.

Terminál Karlín, Sokolovská 55, Praha 8

FILM

Nejvýdělečnější značka ožívá

Velkolepá sci‑fi podívaná Avatar měla premiéru v roce 2009 a zaznamenala takový úspěch, že pokračování bylo nevyhnutelné. Sotva se ale dalo čekat, že se na něj bude čekat 13 let. Nyní konečně přichází, znovu ho režíruje James Cameron a znovu slibuje jedinečný vizuální zážitek. Podobný, který prvnímu dílu pomohl k pozici nejvýdělečnějšího filmu všech dob (v době uzávěrky přes 2,9 miliardy dolarů, tedy asi 68 miliard korun).

Avatar: The Way of the Water, v kinech od 15. prosince