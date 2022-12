Progresivní, autentická a hlavně preppy. Tak by popsal značku Gant její kreativní ředitel Christopher Bastin a CEO Patrik Söderström neskromně dodává: „A úspěšná. To je slovo, které nikdy nikdo neřekne, ale rok 2021 byl nejúspěšnějším rokem v 74leté historii naší značky.“ Její zakladatel Bernard Gantmacher by byl jistě pyšný. On sám se v roce 1907 vydal z Ukrajiny do světa, přeplavil se přes oceán do bájného New Yorku a nechal se zaměstnat v továrně na šití košilových límců. Tam také potkal svou manželku, která se naopak specializovala na knoflíky. O pár let později pak založili manufakturu na košile v ležérnějším stylu, které dodávali značkám jako Brooks Brothers. A přestože štítek na košili nesl jinou značku, Gantmacher své košile opatřoval ochrannou známkou – malým diamantem s iniciálou G. Písmeno G se tak stalo vyhledávaným znakem kvality. V roce 1949 se pak v New Havenu pustila rodina do vlastní značky, konečně nazvané Gant, kterou Gantmacher založil se svými dvěma syny Martym and Elliotem.

Pravá košile Gant se vyznačovala rafinovanými detaily a krejčovskými inovacemi, které si získaly převážně mladší generace. Poznávacím znamením byly knoflíčky na límci (takzvaný button‑down), „krabicové“ záhyby na zadní straně košile pro větší volnost pohybu, aniž by nositel musel obětovat stylovost, nebo třetí knoflík zezadu na límci, aby kravata zůstala hezky na místě. A nakonec poutko na pověšení do školní skříňky, které se stalo součástí kultury seznamování na univerzitách Ivy League. Pokud si chlapci poutko ustřihli, znamenalo to, že se plně oddali své milé.

„Dneska už se tenhle rituál nedělá, ale v archivu mám pár košil, které mají poutko opravdu ustřižené, z čehož mám velkou radost. Kdysi jste si košili Gant mohli dokonce koupit přímo v univerzitním obchodě na Yale. Snad se nám to jednou podaří obnovit,“ doufá Bastin. A srdce žen si získala i značka. Přestože Gant vyráběl původně pouze oblečení pro muže, brzo zjistili, že si do pánských šatníků chodí půjčovat košili stále více žen. A tak na trh uvedli řadu dámských košil inspirovaných těmi pánskými, a to se sloganem: „Pro ženy Gant vyrábí košile, ne halenky.“

Původně americká společnost patří od roku 2008 švýcarské skupině Maus Fréres, hlavní sídlo má ale ve švédském Stockholmu. V roce 1979 totiž získali licenční práva tři švédští podnikatelé, a i když ji později zase prodali, severská metropole se stala druhým domovem značky. „Vždycky říkáme, že jsme se narodili ve Spojených státech, ale vyrostli a dospěli v Evropě,“ vysvětluje CEO Patrik Söderström.

V současné době má Gant přes 600 obchodů ve více než 73 zemích světa a zastoupení ve 4000 multibrandových prodejnách a obchodních domech. Tržby společnosti se pohybují kolem jedné miliardy dolarů. Kromě oblečení nabízí dnes už i pánské a dámské náramkové hodinky, brýle a kolekci doplňků pro stylové bydlení Gant Home. Nadšeně se také vrhají do nových udržitelných konceptů, jako jsou půjčování oblečení, opravny oblíbených kousků a budoucí obchody se second hand (neboli „pre‑loved“) produkty.

V České republice spadá značka pod skupinu Vermont a k dostání je tu od roku 1999. „Ve Švédsku prodáváme nejvíc oblečení na osobu. Když se ale podíváme na celkovou hodnotu byznysu, je na prvním místě Německo, pak Velká Británie, Švédsko a pak Česko. Když jsem letěl do Prahy, viděl jsem v letadle pět různých Čechů v Gantu, to je vždy dobré znamení,“ usmívá se Söderström. Do českého hlavního města přijel na slavnostní otevření nové vlajkové prodejny Vermont u Prašné brány, kterou navrhl architekt Marco Donati a kde se značce Gant dostalo bohatého prostoru.

Kampan „A Love Letter to New York“

Přijede kovboj na univerzitu…

Podzimní novinkou je i další z úspěšných spoluprací značky Gant. Ty započaly kolekcí s hravým britským umělcem a interiérovým designérem Lukem Edwardem Hallem, navázala kolaborace s Diemme, značkou turistických bot z italských Dolomit, nebo americkou zpěvačkou St. Vincent. Největší ohlas však zatím získala ta poslední se značkou Wrangler Jeans, ve které se setkává nespoutaný Divoký západ s preppy stylem univerzit na východním pobřeží.

„Od dvaceti let jsem fanoušek džínů a doma mám obrovskou sbírku vintage denimu. Když nás Wrangler oslovil ke spolupráci, vůbec jsem nevěděl, kolik toho máme společného. Zdánlivě prezentujeme úplný opak – Wrangler vznikl pro rančery, kovboje a pracující třídu, Gant tady byl pro studenty Ivy League, uhlazené intelektuály z prostředí prestižních škol. Dva naprosto odlišní zákazníci. Obě značky ale byly založeny ve 40. letech, Gant v roce 1949, Wrangler v roce 1947, a obě ​​zůstaly velmi věrné svému historickému dědictví. Nechat tyhle dva světy kolidovat byla nesmírná zábava a upřímně, nečekaně přirozené spojení,“ říká Christopher Bastin, kreativní ředitel značky Gant. Zatímco Gant se od svého vzniku specializoval na ležérně elegantní, ručně šité košile, značka Wrangler Jeans se oproti tomu od počátku zaměřila na džíny. Jedny z prvních kalhot, které navrhla, byly určeny kovbojům a měly speciální nový střih vhodný pro rodeo.

Výsledkem spolupráce je kolekce třiceti kusů oblečení od džínů inspirovaných první řadou Wrangler Jeans a univerzitních košilí ve western stylu až po trička, polokošile, svetry, bundy a opasek s nápisem „Not Our First Rodeo“. Kolekce vychází z 60., 70. i 80. let a je plná ikonických detailů, ať už je to výšivka v neonových barvách, semišové vycpávky, nebo perleťové knoflíky.

Když se Christopher Bastin společně s kreativním šéfem Wrangleru Seanem Gormleym vrhli do vzájemného zkoumání archivů, našli mimo jiné košili Gant s kovbojským potiskem ze sedmdesátek. „Čím hlouběji do historie jsme šli, tím víc jsme si říkali, že jsme tuhle spolupráci měli udělat už před 20 lety! Mým nejoblíbenějším kouskem z kolekce je určitě červeno‑bílá univerzitní bunda s původním logem Blue Bell, pod kterým se Wrangler vyráběl, a výšivkou kovboje na zádech. Je to také nejsymboličtější kus z kolekce, prvky obou značek fungují perfektně pospolu,“ dodává Bastin s tím, že podobné spolupráce umožňují značce překračovat vlastní stín a rozšiřovat svůj kreativní vesmír.

„Když lidé během pandemie pracovali z domova, chtěli se hlavně cítit pohodlně a kategorie domácího oblečení vystřelila. Teď ale vidíme tendence se znovu oblékat do něčeho hezčího, lidé se chtějí vyšňořit do restaurace, kina a divadel a obléknout něco sofistikovanějšího. Bylo to dobře vidět i na přehlídkových molech, vystrčili jsme hlavu z kokonu, všechno je pestré, barevné, živé, lidé zase používají oblečení k sebevyjádření. A pro nás je mnohem zábavnější pracovat ve světě, jako je tento,“ říká Bastin a připomíná dobu, která byla pro značku Gant největší výzvou. „V roce 1998 přišel na scénu Calvin Klein a všechno se zahalilo do černobílé. Tehdejší majitelé se lekli a rychle naskočili na tuhle vlnu, a bylo to jediné období, kdy Gant stagnoval. Díky tomu ale víme, že se musíme vždycky držet našeho DNA. Být vždy barevní,“ říká kreativní ředitel.

Hodně ho prý inspiruje mladá generace. „Je to jízda. Neexistují pro ně už žádné podkategorie, jeden den se obléknou do japonských outfitů inspirovaných manga, druhý den se ustrojí do kravaty a saka. Nikdo už nechce být pouze punkrockerem. To mě baví, a proto zkoušíme nové věci. Vždycky ale hledáme balanc. Klasický zákazník Gantu, který si u nás kupuje vypasované sako posledních 20 let, je ten, hraje zásadní roli, pokud jde o konečný výsledek. A výplaty. Tohohle zákazníka máme rádi, protože je věrný a je s námi po dekády. Zároveň ale potřebujeme, aby naši značku objevili noví zákazníci a abychom měli něco progresivního, co jim nabídnout,“ vysvětluje Bastin.

V tom je ale výhoda více než sedmdesátileté historie Gantu. „Teď letí 80. a 90. léta a nám stačí zajít do archivu, najít, co jsme tehdy dělali, a nechat se inspirovat. ​​My už jsme udělali všechno. Disco, western, outdoor… Je to dědictví, nemusíme kopírovat jinou značku, stačí být prostě více Gant,“ dodává kreativní ředitel. Teď už jen počkat, co se v tajemném archivu najde zase příště.