10 let se Zuzanou Kubíčkovou

Jedna z nejtalentovanějších českých návrhářek slaví 10. výročí založení ateliéru novou kolekcí Couture 2022/23, která je jakýmsi ohlédnutím za uplynulou dekádou. „Vracím se k ručním technikám zpracování látky. Jsou to postupy časově náročné a částečně i experimentální, a tak pro ně v běžném provozu ateliéru nebývá prostor,“ říká Kubíčková. Na přehlídce, která proběhla v Křižíkově pavilonu B na Výstavišti, se podílel scénograf Marek Cpin, a tak se tajemně nasvíceným prostorem se sebevědomou rázností procházely modelky s vycházkovou holí. Oblečené do kontrastu vzdušných a těžších materiálů, do hedvábného šifonu, tylového plisé s malými pajetkami, krajek, envers saténu, ale i umělé kůže. Stojáčky zahalovaly partie krku a přecházely ve vlající šály, linie rozepnutých knoflíčků z křišťálu nebo perliček tvořily vysoké rozparky na zadních dílech šatů. Černou, bílou a pudrovou doplnily překvapivé akcenty červené. Nadčasovost v nejlepším slova smyslu.

10. kolekce Jana Černého

Jan Černý na sebe strhává pozornost díky originálnímu pohledu na streetwearovou módu. Nevšední přemýšlení čerpal i na půlroční stáži v pánském ateliéru módního domu Louis Vuitton pod vedením legendárního Virgila Abloha. Svou jubilejní 10. kolekci nazval „A Boy Who Plays With Fire“ a ukazuje v ní svou vizi pánské a unisex módy. „Nehraj si s ohněm“ – věta, kterou často slýchal v dětství, se stala hlavní myšlenkou a symbolem kolekce. „Je oslavou mé obrazné hry s ohněm a toho, že nemít strach a vykročit z komfortní zóny se může vyplatit. Zároveň doufám, že to bude inspirací i pro ostatní mladé lidi, aby si plnili své touhy a sny,“ popisuje Jan Černý. Najdete v ní přes třicet unisex outfitů, kromě ležérních streetwearových střihů i propracovanou krejčovinu, jako je trenčkot, klasický kabát nebo flitrovaná saka, kterou progresivně doplňuje třeba pánskou plisovanou sukní. Nechybí vzor Rorschachovy skvrny, která se stala Černého poznávacím znamením.