Snový svět

Na dohled od Hyde Parku, na vyhlášené londýnské ulici Brompton Road září do dálky tisíce světel ve tvaru květin, stuh a šťastných hvězd. Sváteční převlek historického obchodního domu Harrods je pro letošní vánoční sezonu ale ještě honosnější než obvykle. Postaral se o ni módní dům Dior a zákazníky i kolemjdoucí láká k nahlédnutí do „Fabulous World of Dior“ – úžasného světa Dioru. Návrh instalace mimochodem vychází z náčrtů, které vznikly během konverzace návrhářky značky Marii Grazii Chiuri a umělce Pietra Ruffa, když chystali kolekci Dior Cruise 2023.

Velkolepá podívaná začíná venku, ve všech 44 výlohách, které se pod taktovkou designérů proměnily v malá divadelní jeviště. Na každém z nich se odehrává část velkého příběhu francouzského módního impéria, hlavní role tu hrají ikonické kabelky, parfémy, lodičky, ale i šaty klasické vypasované siluety s úzkým pasem, jež značku proslavily. To vše v pohádkových kulisách z „perníku“.

Uvnitř pak pokračuje v pohádkové náladě ve dvou pop‑up buticích, nechybí ani beauty prostor věnovaný kosmetice, péči a parfémům, a na interaktivní výstavě, která navazuje vyprávěním milníků z historie Dioru. Podívejte se na zmenšeninu domu v Granville, kde malý Christian Dior vyrůstal a staral se se svou milovanou maminkou o zahradu, nebo miniaturu vlajkové lodi – slavný dům na pařížské adrese 30 Montaigne, kde vedle butiku jsou také salony haute couture, galerie a stylová restaurace s kavárnou.

A až budete mít pocit, že jste prozkoumali už všechno, jděte si odpočinout do Café Dior. Vládne tam francouzská kuchyně s britským nádechem a domů si jako suvenýr můžete koupit třeba krabici perníčků ve tvaru legendárních produktů a symbolů značky Dior.

Výstava potrvá až do 3. ledna 2023, přesný čas své návštěvy si ale zabookujte v předstihu online na stránkách obchodního domu Harrods. Protože jestli se chystáte v nejbližších týdnech do Londýna a milujete módu, nenechte si tuhle podívanou ujít. Dior tady totiž vytvořil svět, který je prostě „fabulous“!