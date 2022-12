Bylo chladné únorové ráno. Už skoro půl roku probíhala druhá světová válka. Vojska německé Říše úspěšně táhla napříč Evropou. Bezmoc se stupňovala. V okupovaných zemích vládl strach – a pevná ruka gestapa.

To ráno se Bohuslav Závada probudil doma ve vilce v Hradci Králové, kde žil s rodinou od podzimu 1939. Dobře věděl, že gestapo má políčeno i na něj a že brzy přijde. Patřil k velitelům odbojové organizace Obrana národa, která okupační síly dlouhodobě iritovala. Tušil, že za to nejspíš ponese následky. V posledních dnech dělal vše pro to, aby zajistil rodinu, sehnal dost úspor a dal si všechny věci do pořádku…