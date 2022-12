K oběma má blízko. A nezáleží přitom vůbec na tom, že každý je zástupcem jiné církve. Spojuje je totiž víra a to je něco, co přesahuje všechny hranice racionálního rozškatulkování světa. S farářkou Církve československé husitské se Liběna Rochová seznámila před pár lety na jednom křtu, kde byla kmotrou. Martina Viktorie Kopecká tehdy samotný obřad nevedla, o to víc si mohla užívat, jak později vypráví, každý moment toho jedinečného aktu. Laskavost a sounáležitost mezi oběma ženami se propsala i do dalších jejich setkání. K Církvi československé husitské má Liběna vztah od dětství. Její teta, ta prý byla obzvláště ortodoxní a ráda a často ve vlacích vedla dlouhé hovory s ostatními cestujícími ve snaze je obrátit k víře, a další ženy z rodiny byly také farářky.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se