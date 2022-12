Japonsko

Tuhle zemi si Liběna zamilovala a ráda se tam vrací. I když teď už spíš pracovně, protože tam společně se svými studenty z pražské UMPRUM jezdí na jednu z nejlepších fashion škol na světě, na Bunka Fashion College v Tokiu. „Poslední roky tam pravidelně prezentujeme studentské práce. Já tam navíc zasedám v porotě. Doufejme, že to tento rok konečně zase vyjde, ale jeli by jen ti nejlepší studenti Za odměnu,“ usmívá se. Japonsko má pevně spojené s módou a se svými studenty, se kterými tak ráda diskutuje, nejen o práci, ale hlavně o životě. Hodně si cení úcty Japonců k řemeslu, uvědomuje si ale zároveň, že je to ostrovní národ, značně izolovaný, který se musel historicky vyrovnávat s nejednou krutostí, a to se samozřejmě do společnosti propíše. I proto například uspořádala dvouměsíční workshop s japanology, kteří se jí a studentům snažili přiblížit život, kulturu a smýšlení v této zemi. „Japonsko je má láska. Inspirativní země, která je možná trochu uzavřená a tajemná, ale právě to člověka provokuje k tomu, aby ji prozkoumával!“

Foto: Unsplash