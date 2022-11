Základ pánského šatníku už máme z prvního dílu seriálu. Teď se ale posuneme k další jeho nezbytné součásti: obleku. Vybrat ho správně se může jevit jako náročný úkol, s naším průvodcem ale nebudete mít problém.

Skvělý oblek nemusíte shánět jenom v krejčovství. Obchody mají dostatečně bohatou nabídku, která je navíc obvykle cenově o něco příznivější, než pokud si necháte ušít oblek na míru. A také nabízejí více značek, tudíž máte lepší šanci, že se u nějaké trefíte do správné velikosti.

Jak se vyznat ve velikostech? Základní konfekční velikost pro štíhlejší postavy označuje číselná řada zhruba v rozmezí 46–56, menší či zavalitější typy se poohlížejí po číslech kolem 26, vysocí zase na čísla 98, 100, 102 a tak dále, tedy prodloužené délky.

Základní poučky říkají, že délka rukávů saka sahá ke kořenům palce, manžeta rukávů košile vyčnívá asi centimetr ze saka a délka kalhot by měla dolehnout na botu. A co velikost obleku? „Teď je velkým trendem oversize fit, ale ten si mohou dovolit spíš mladší, kteří ho nechtějí na formální záležitosti,“ vysvětluje stylista Miroslav Romaniv. Pro dokonale padnoucí oblek do práce se hodí spíše slim řada, která lépe sedne na postavu.

Slim fit se vyplatí zvolit i u kalhot. „Muži mají tendenci kupovat si široké kalhoty, protože jsou velcí, ale pak vypadají jako Pat a Mat,“ usmívá se Romaniv. „Slim fit nepřidává kila navíc, ale hezky postavu vytvaruje.“ A ještě jedno doporučení: neohrnujte si kalhoty, tenhle trend už pominul.

Košile od Boss Foto: ANSON'S

Chcete-li svůj oblek nějak oživit, zapomeňte na barevné ponožky (nebo snad krátké!). Zvolte raději barevnější kravatu, která by měla být jeho neodmyslitelnou součástí a jichž byste měli mít k jednomu obleku několik. „S rozhalenkou se dá jít na koktejl při dovolené, ale ne do zaměstnání, kde se oblek vyžaduje,“ upozorňuje Romaniv.

Nezapomeňte ale ani na motýlek, který je nezbytnou součástí pro dress code black tie; tady už se nicméně nebavíme o obleku, ale smokingu. Jak se obléct pro jednotlivé varianty dress code, tomu se bude věnovat další díl seriálu.

Co se týče barev, buďte konzervativní. Přes den světle modrá nebo světle šedá, večer tmavě modrá nebo černá. Podobné je to i s obuví. „Nemusí být nutně šněrovací, můžete pořídit i mokasíny,“ radí Romaniv.

Sako od Pierre Cardin Foto: ANSON'S

Košile by měla být nejlépe bílá nebo světle modrá. Její velikost, stejně jako velikost ostatních nakupovaných součástí obleku, si můžete nechat zkonzultovat s personálem v prodejně. Do smokingu volte variantu s manžetovými knoflíčky.

A ještě tipy pro ty, kteří by nevěděli, jak si poradit se zapínáním. Jednořadý oblek musí být vždy zapnutý na jeden knoflík, u saka se dvěma knoflíky ten horní, u saka se třemi knoflíky horní nebo prostřední. „Co se týče knoflíků u rukávů, tak když nemáte sako, zapíná se až druhý knoflík, a když máte, tak první, abyste měli větší volnost,“ vysvětluje Romaniv.

S dokonale padnoucím oblekem se blýsknete nejen v práci, ale i na služebních akcích, večírcích nebo v divadle. Proto jeho výběr nepodceňujte. S našimi radami byste měli mít dost informací, abyste zvolili dobře.

