Abyste měli styl, nemusíte trávit hodiny na Instagramu sledováním aktuálních trendů. Oblékat se vkusně není žádná velká věda. Stačí se držet několika základních principů a mít v šatníku několik důležitých kousků, které vám vystačí na každou příležitost a dají se případně dobře kombinovat.

V prvním díle seriálu Stylový muž, který vznikl ve spolupráci PročNe a módního domu Anson’s, se zaměříme právě na módní “basics”, okomentované předním stylistou Miroslavem Romanivem, který obléká české celebrity a spolupracoval s řadou značek a časopisů.

Co by tedy nemělo chybět v šatníku žádného muže? Úplným základem jsou trika. Zapomeňte na rádoby cool nápisy, fotky světových metropolí i vašich popkulturních idolů a pestrobarevné experimenty. Šatník stojí na dobře padnoucích trikách, nepotištěných a v jednoduchých barvách: černá, bílá, klidně i šedá.

Džíny od Christian Berg Foto: Anson's

Nejlépe sáhněte po organické bavlně a trikách s vyšší gramáží, která slibuje lepší odolnost i to, že triko udrží tvar i po několika vypráních. “Při praní si ale musíte dát pozor, perte nejlépe na co nejnižší možný stupeň a co nejméně otáček, aby nedocházelo k lámání vláken,” radí Romaniv.

Ani zbytek šatníku nemusí být nijak komplikovaný. Jedny modré džíny, jedny černé chino kalhoty. Čím tlustší materiál, tím kvalitnější.

„U denimových kalhot zapomeňte na skinny střih a sáhněte raději po rovném střihu. Ten sluší většině typů postav,” upozorňuje Romaniv. Vyhýbejte se také vyšisovaným kouskům nebo džínům s dírami, jejichž čas už pomalu přešel. Na teplejší dny zvolte kalhoty ze lnu.

Naopak na chladnější si vyberte kabát, nejlépe tmavé barvy a z vlny. Neměl by chybět ani svetr. “U svetrů bych v tomto období volil kašmír. Dokáže skvěle izolovat teplo, takže je to takové stylové termoprádlo,” usmívá se Romaniv. Přípustná je jak varianta s kulatým výstřihem, nebo do tvaru písmene V, který půjde obléct na triko i na košili. Ohledně správně padnoucí velikosti se nebojte poradit s personálem na prodejně.

Košile od Jake's Foto: Anson's

Jistě, košile nesmí chybět rovněž. Úplným základem je bílá, kterou můžete jednoduše zkombinovat s džínami i chino kalhotami, případně ji schovat pod svetr. Pro větší variabilitu se hodí pořídit i světle modrou.

Do každého šatníku patří také sako. “Nejlépe z vlny, která se nemačká tolik jako bavlna nebo len, což ocení hlavně ti, jejichž práce vyžaduje formální odívání,” připomíná Romaniv. Opět si dejte pozor, aby perfektně padlo. Sako, které jste si vzali na maturitní ples, to nejspíš splňovat nebude. Podívejte se po variantách slim fit. A nezapomeňte na kravatu, nejlépe hedvábnou s decentním vzorem.

Kožené kotníkové boty od Tommy Hilfiger Foto: Anson's

A dál? Univerzální obuví jsou bílé tenisky. Můžete si je vzít klidně jako volnočasový doplněk, ale také je mít jako hravější součást outfitu k obleku. Jen je třeba dbát na pravidelnou údržbu. Neobejdete se ale ani bez elegantnějších bot, nejlépe sáhněte po černých nebo hnědých kožených polobotkách.

„Kůže déle vydrží, přizpůsobí se tvarově chodidlům, která se navíc nepotí ani po celodenním nošení,” připomíná Romaniv. Podle bot pak vyberte barevně ladící kožený pásek a v zimě obzvlášť oceníte i kožené rukavice.

Chcete-li mít výbavu co nejkompletnější, neměli byste opomenout ani kvalitní hodinky nebo koženou tašku. Uvedené kousky vám ale postačí jako spolehlivý základ, který poté můžete rozšiřovat podle příležitosti.