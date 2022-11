Všechno to začalo jedním článkem na internetu. V roce 2018 Kristiána Mensu, známého pod uměleckou přezdívkou Mr. Kriss, jmenoval americký magazín Huffington Post jedním z nejzajímavějších mladých lidí do dvaceti let. Kristián byl tehdy na studijním pobytu v Coloradu, kde začal kreslit, a jeho ilustrace ho proslavily dřív ve světě než v Česku. Jeho čas na domácí půdě přišel o rok později. Nejdřív vyhrál taneční soutěž Red Bull Dance Your Style a poté i světové finále v Paříži, kde v breakingu, kterému se věnuje od puberty, porazil jednoho z nejznámějších breakových tanečníků, Brazilce Neguina. Jeho život nabral na obrátkách.

Vystupuje v mezinárodních tanečních projektech, vyhrává další taneční soutěže a byl součástí i velkolepé módní show. Většinu angažmá získává totiž přes sociální sítě, hlavně Instagram, a právě tam si ho začátkem roku našel francouzský choreograf Yoann Bourgeois a obsadil ho mezi dvacet tanečníků na přehlídku slavného domu Louis Vuitton. Tématem přehlídky zesnulého návrháře Virgila Abloha byl Sen. „A i pro mě to bylo opravdu splnění snu,“ přiznává Kriss. Mimo Česko vystupuje například v představení Benched, které se hraje v Dánsku i ve Švédsku. Od 11. listopadu ho čeká Národní divadlo, kde je součástí tanečního projektu s názvem Krajina těla, jehož choreografii má na starosti Radim Vizváry. Součástí představení jsou tanečníci různých stylů, přičemž Kristián reprezentuje street dance.

Přídavných jmen popisujících Krissův tanec je spousta, od krkolomného až po pardálí. Často prý také slýchává, že je hadí muž bez kostí. A také že breaking dělají jen ušmudlaní kluci na ulici, kteří se jen tak pro zábavu točí na hlavách na chodníku. To je podle něj asi to největší taneční klišé: „Tanec je spojením duše, těla a mysli. Svým pohybem lidem ukazujete, co cítíte.“ Svůj pohyb vnímá jako dotek maxima, jak fyzického, tak emočního. „Občas mám pocit, že jsem na malé lodičce ve vlnách. Snažím se zůstat na hladině, abych se nepotopil. Potopením myslím pád nebo zranění,“ vysvětluje Kriss. I proto spíš než naučenou choreografii, u níž musí víc přemýšlet, upřednostňuje improvizaci.

Recykluju zážitky

Málokterý český tanečník je ve světě tak známý jako Kriss. Nohama však stojí pevně na zemi. Jako svůj největší úspěch v kariéře nedokáže najít jediný moment. „I když jste na největším pódiu světa, po vystoupení všechno zmizí, světla zhasnou, ráno se probudíte a kamery kolem vás také nejsou. Vrátíte se do běžného života,“ popisuje. Říká o sobě, že je jako koš, který se recykluje. Něco prožije, pak to v sobě zrecykluje a jde dál. To ale neznamená, že si nabraných zkušeností neváží. Rád zavzpomíná na Eurovizi 2018, kdy spolu se svým bratrem Markem vystupovali s Mikolasem Josefem, nebo na výhru Red Bull Dance Your Style v Paříži o rok později. Kontakt s publikem mu ale umožňují komornější představení, kterých se rád účastní právě kvůli intimní atmosféře.

Divadelní prkna mají úplně jinou atmosféru než chvíle před tanečním battlem, který je plný pravidel daného tanečního stylu. Porota i diváci navíc mají velká očekávání a on se musí méně usmívat a více krotit své pohyby. Breakový battle je charakteristický i agresivnější atmosférou, což je pro vždy usměvavého Kristiána někdy dost nekomfortní. Zato když jej pozvou na představení, cítí, že ho diváci chtějí vidět takového, jaký opravdu je. Protože ale má ve svém životě rád balanc, tyhle dvě věci s oblibou střídá.

Vedle tance, na stejné úrovni, má Kriss ilustraci. Je samouk, umění vidí jako hru s věcmi, slovy, koncepty nebo událostmi. Vezme si obyčejný předmět a přetvoří jej tím, že mu dá myšlenku. V poslední době používá čím dál častěji digitální technologie. Neustále má s sebou v tašce tablet, díky kterému začne tvořit hned, jakmile přijde nový nápad. Pracuje ale i s vodovkami nebo s akrylem.

Rád využívá témata, kterým rozumí všichni. „Moje tvorba přímo komunikuje to, co jsem chtěl říct. Je vlastně opakem abstraktního umění,“ uvažuje. V jeho ilustracích je tak vidět radost, lehkost, ale i důraz na aktuální situaci ve světě. Hodně se věnuje tématům, jako je globální oteplování, znečišťování přírody. Ale občas si jen jednoduše hraje se slovy, z čehož vznikne vtipný obrázek.

Zatímco své taneční nápady si zapisuje do malého černého bločku, pro kresbu mu slouží poznámkový blok v telefonu, kde má pod názvem Art ideas nekonečný seznam nápadů. Prý těch dobrých i špatných. Momentálně dokončuje studium animace a pracuje na animovaném filmu. Dál by se ale chtěl věnovat obojímu, kresbě i tanci. K mnoha úspěchům na světových tanečních battlech, jako je Juste Debout či Break Central, si může přidat i Stříbrnou medaili předsedy Senátu za mladické a pokorné odhodlání a inspiraci, kterou dostal od Miloše Vystrčila. „Mám ji v knihovničce, ale nekoukám na ni každý den a nebiju se do hrudi. Je to pro mě spíš další motivace,“ usmívá se a z jeho hlasu je znát skromné odhodlání.