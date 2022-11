Pouhý týden po skončení prvního vydání slavného veletrhu Art Basel v nové pařížské destinaci přišlo nečekané oznámení. Jeho globální ředitel Marc Spiegler ve své pozici končí. Zpráva prolétla mediálním prostorem světa umění třeskutě, neboť Spiegler stál za strategickými kroky obrovského byznysu více než dekádu. Byl to mimo jiné on, kdo inicioval nedávnou expanzi pod názvem Paris+, která se zdála být logickým tahem poté, co nastal „nucený“ odchod z londýnského prostředí.

Francouzská metropole se postupně stala příslibem pro novodobé centrum uměleckého obchodu v Evropě. Nasvědčovala tomu nejen slova galeristů, nové ambiciózní projekty jako Pinaultova Bourse de Commerce, ale především nedávné posuny na vedoucích pozicích ze státních muzeí do privátní sféry. Mimo jiné také říjnová zpráva, že Chris Dercon, současný ředitel Grand Palais, asociace francouzských národních muzeí, přechází během několika málo týdnů do Fondation Cartier.

Postpandemická a válečná situace mění trajektorii nejen v Evropě. Zde však vykazuje nejsilnější obavu z oslabení obchodu a vede k proměně institucionální infrastruktury. Nedávné události totiž jasně ukázaly na nedostatky dnešních muzeí a otevřela se diskuse o jejich budoucnosti ve smyslu nejen naddimenzovaných sbírek, ale také očekávání publika, aby více fungovala jako veřejný prostor. Druhým stěžejním motivem je expanze světových privátních galerií během pandemie, která výrazně přála online transakcím a galeristé zvětšili svá impéria až o jednu třetinu původní kapacity.

Letošní rok měl být velkou satisfakcí, kdy se konaly očekávané události typu Benátského bienále, Documenty nebo Manifesty. Souběžně právě veletrhy ohlašovaly velký návrat a nové lokace v Asii. S o to větší dynamikou se nyní vyjevuje proměna kulturní krajiny, kdy soukromí sběratelé, resp. jejich muzea a nadace, přebírají řadu původních rolí. Jednoznačně to pak konvenuje s preferencemi samotného trhu a očekáváním galeristů, jaká jména se objeví mezi preferovanými umělci a následnými akvizicemi. To se pojí s otázkou kde?!

V tiskové zprávě Marc Spiegler uvádí, že hodlá „prozkoumat další fázi své kariéry v uměleckém světě“. Mohlo by se to zdát jako náhoda, že se souběžně hovoří o velkorysé výstavbě nových muzeí v Kataru. Zrovna tato kulturní krajina se rozrůstá masivně, kdy od roku 2008 vzniklo pět velkých muzejních institucí. Střední východ bývá méně skloňovanou, zato však potencionálně stabilní destinací pro budoucí vize.

Autorka je historička umění a galeristka, www.drdovagallery.com