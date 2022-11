Občas se mě lidé ptají, proč se českým videohrám ve světě tak daří. Hlavní důvod je podle mě velmi prozaický: máme hodně herních studií, která se o to pokoušejí. To je odkaz prvních opravdu úspěšných českých her z přelomu tisíciletí, vojenských simulací Operace Flashpoint a Hidden & Dangerous i gangsterky Mafia.

Každé odvětví posilují úspěchy. Když vidíte úspěšnou českou antivirovou firmu, řeknete si, že to přece dokážete taky. Když vidíte úspěšnou českou počítačovou hru, řeknete si, že na tom přece nemůže být nic těžkého. Úspěch v libovolném odvětví vede k tomu, že se tato oblast dostane do centra pozornosti, začne přitahovat chytré a ctižádostivé lidi a to samozřejmě způsobí, že toto odvětví zaznamená další úspěchy.